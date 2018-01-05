20:57 05.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сколько в 2018 году Украина потратит на строительство новых дорог

В этом году на строительство дорог Украина заложила 40 млрд гривен. Об этом передает пресс-служба главы государства Петра Порошенка.

Сколько в 2018 году Украина потратит на строительство новых дорог

Президент похвалил правительство и "Укравтодор" за ремонт и открытие трех тыс километров дорог. Главной задачей на этот год в дорожном строительстве является реализация проекта трассы Одесс-Рени, которая должна быть закончена к концу 2018 года. Порошенко считает, что в текущем году нагрузка будет распрелена и на специально созданный Дороный фонд, на который будет дополнительно потрачено четыре млрд гривен. Всего же общий бюджет строительства дорог составит 44 млрд гривен.

"Дороги - это символ движения вперед, а хорошие дороги свидетельствуют о правильном движении в направлении Европы", - говорится на страничке украинского граната в Фейсбук.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры провести вторую волну рементно-восстановительных работ на украинских дорогах. 

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