Сколько в 2018 году Украина потратит на строительство новых дорог

Президент похвалил правительство и "Укравтодор" за ремонт и открытие трех тыс километров дорог. Главной задачей на этот год в дорожном строительстве является реализация проекта трассы Одесс-Рени, которая должна быть закончена к концу 2018 года. Порошенко считает, что в текущем году нагрузка будет распрелена и на специально созданный Дороный фонд, на который будет дополнительно потрачено четыре млрд гривен. Всего же общий бюджет строительства дорог составит 44 млрд гривен.

"Дороги - это символ движения вперед, а хорошие дороги свидетельствуют о правильном движении в направлении Европы", - говорится на страничке украинского граната в Фейсбук.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры провести вторую волну рементно-восстановительных работ на украинских дорогах.