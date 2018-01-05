10:35 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают об ухудшении погодные условия

В Украине в пятницу, 5 января, прогнозируется ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодные условия

При этом на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в большинстве областей страны в течение дня погода резко поменяется, в Карпатах сильные порывы ветра.

Этой ночью и завтра утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 метров. Днем в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 метров на секунду.

Кроме того, спасатели предупреждают о сохранении в течение дня снеголавинной опасности третьего уровня на высокогорье Закарпатской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Карпатах спасатели обнаружили сошедшую мокрую лавину. Ее обнаружили в среду, 3 января. При этом во время обследования лавинных очагов выявлено объем лавины в 12 500 кубических метров с северо-восточной экспозиции горы Темнатик в Закарпатской области.

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