Решение суда в Тбилиси не является основанием для экстрадиции - Чернолуцкий

По словам защиты, украинское правительство не имеет никаких юридических оснований экстрадиции Михаила Саакашвили. Даже не смотря на решение суда в Тбилиси.

Адвокат также добавил, что его подзащитный несколько последних лет постоянно проживает в Украине. А также является сейчас лицом, что в соответствии с уголовно - процессуальным законодательством, не дает Украине возможностей экстрадировать его.

Кроме того, пояснил Чернолуцкий, Саакашвили является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины, идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.