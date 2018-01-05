15:52 05.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Решение суда в Тбилиси не является основанием для экстрадиции - Чернолуцкий

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий во время брифинга заявил, что у экс-президента Грузии на сегодняшний день "достаточно правовых статусов, которые запрещают Украине экстрадировать или выдворять его".

Решение суда в Тбилиси не является основанием для экстрадиции - Чернолуцкий

По словам защиты, украинское правительство не имеет никаких юридических оснований экстрадиции Михаила Саакашвили. Даже не смотря на решение суда в Тбилиси.

Адвокат также добавил, что его подзащитный несколько последних лет постоянно проживает в Украине. А также является сейчас лицом, что в соответствии с уголовно - процессуальным законодательством, не дает Украине возможностей экстрадировать его.

Кроме того, пояснил Чернолуцкий, Саакашвили является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины, идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил"  Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

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