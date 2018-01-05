Решение суда в Тбилиси не является основанием для экстрадиции - Чернолуцкий

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий во время брифинга заявил, что у экс-президента Грузии на сегодняшний день "достаточно правовых статусов, которые запрещают Украине экстрадировать или выдворять его".
По словам защиты, украинское правительство не имеет никаких юридических оснований экстрадиции Михаила Саакашвили. Даже не смотря на решение суда в Тбилиси.
Адвокат также добавил, что его подзащитный несколько последних лет постоянно проживает в Украине. А также является сейчас лицом, что в соответствии с уголовно - процессуальным законодательством, не дает Украине возможностей экстрадировать его.
Кроме того, пояснил Чернолуцкий, Саакашвили является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины, идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.