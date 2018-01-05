09:24 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура завершила расследование по делу против Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Прокуратура завершила расследование по делу против Мартыненко

Материалы уголовного дела переданы стороне защиты для ознакомления. Об этом в пятницу утром, 5 января, сообщил адвокат политика Петр Бойко.

По его словам, вчера объявили об окончании досудебного расследования. В деле насчитывается 200 томов. Защита не будет затягивать с ознакомлением, - заверил адвокат.

Напомним, Мартыненко был задержан 20 апреля по подозрению в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината.

По делу Мартыненко сообщили подозрения трем фигурантам

Как сообщал УРА-Информ, по версии следствия, комбинат заключил контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия был нанесен ущерб в размере более 17 миллионов долларов.

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