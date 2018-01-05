На юге штата Нью-Йорк из-за снегопада вввели чрезвычайное положение

Такое решение принято в связи с сильным снегопадом. При этом он предупредил жителей об ухудшении погодных условий. Как написал Куомо в пятницу утром, 5 января, на своей страничке в социальной сети режим чрезвычайного положения вводится на Лонг-Айленде, в Уэстчестере и Нью-Йорке из-за экстремальных погодных условий.

При этом накануне во время пресс-конференции в Нью-Йорке глава города заявил, что "условия ужасны и будут только ухудшаться в течение дня". Он попросил жителей штата воздержаться от поездок на автомобиле.

В свою очередь мэр города Нью-Йорка Билл Де Блазио также объявил чрезвычайное положение в городе, заявив, что снег выпадает на уровне 2,5-5 сантиметров в час. Всего, по нашим оценкам, выпадет от 15 до 25 сантиметров, но в некоторых местах к вечеру, когда снегопад прекратится, может набраться и больше, - отметил он.

Вместе с тем из-за снегопадов международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановили свою работу из-за непогоды. Пресс-службы аэропортов рекомендуют пассажирам отслеживать информацию о возобновлении полетов у авиакомпаний.

Согласно данным Национальной службы погоды, шторм движется в сторону севера и будет сопровождаться холодным воздухом. В воскресенье в восточном Нью-Йорке и в Средне-Атлантических штатах ожидается рекордно низкая температура.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, все школы Нью-Йорка в четверг, 4 января, будут закрыты. Местные власти приняли такое решение из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город. Как заявил мэр города Билл Де Блазио, сегодня все школы работать не будут.