23:40 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мариупольского школьника вернули домой после отравления

Мариупольского школьника, который потерял сознание после отравления алкоголем, уже выписали из больницы. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Мариупольского школьника вернули домой после отравления

Сообщается, что на родителей ребенка был составил административный протокол за халатность в исполнении своих родительских обязательств. Правоохранители также проведли ревизию в магазине, который продал школьнику алкогольный напиток, его работа была временно приостановлена, на владельцев магазина выписали административный протокол. Всего в новогоднюю ночь алкоголем отравилось 35 человек, в том числе – два ребенка.

"На сегодня его жизнь вне опасности, он находится дома", - говорится в уведомлении пресс-службы.

Власти области пообещали в срочном порядке провести рейд по всему городу с целью обнаружению суррогатного алкоголя. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Киевщине 2,3 тысячи граждан стали жертвами отравления алкоголем.

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