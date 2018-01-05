Мариупольского школьника вернули домой после отравления

Сообщается, что на родителей ребенка был составил административный протокол за халатность в исполнении своих родительских обязательств. Правоохранители также проведли ревизию в магазине, который продал школьнику алкогольный напиток, его работа была временно приостановлена, на владельцев магазина выписали административный протокол. Всего в новогоднюю ночь алкоголем отравилось 35 человек, в том числе – два ребенка.

"На сегодня его жизнь вне опасности, он находится дома", - говорится в уведомлении пресс-службы.

Власти области пообещали в срочном порядке провести рейд по всему городу с целью обнаружению суррогатного алкоголя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Киевщине 2,3 тысячи граждан стали жертвами отравления алкоголем.