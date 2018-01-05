Грузинский суд заочно вынес приговор Саакашвили

Соответствующее решение принял суд в Тбилиси сегодня, пятого января.

Согласно следствию, Саакашвили будучи президентом Грузии, незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.

Но затем в обход Комиссии, спустя два года, сократил срок лишения свободы обвиненным в убийстве Гиргвлиани сотрудникам полиции.

Напомним, что убийство Сандро Гиргвлиани — преступление, вызвавшее громкий политический скандал в Грузии в 2006 году. В совершении убийства сотрудника банка Сандро Гиргвлиани были обвинены несколько офицеров МВД Грузии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", окружной административны суд города Киева в среду, 3 января, отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска по предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.