09:59 05.01.2018 | Общество | Новости
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Грузинский суд заочно вынес приговор Саакашвили

Бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Грузинский суд заочно вынес приговор Саакашвили

Соответствующее решение принял суд в Тбилиси сегодня, пятого января.               

Согласно следствию, Саакашвили будучи президентом Грузии, незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.

Но затем в обход Комиссии, спустя два года, сократил срок лишения свободы обвиненным в убийстве Гиргвлиани сотрудникам полиции.

Напомним, что убийство Сандро Гиргвлиани — преступление, вызвавшее громкий политический скандал в Грузии в 2006 году. В совершении убийства сотрудника банка Сандро Гиргвлиани были обвинены несколько офицеров МВД Грузии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", окружной административны суд города Киева в среду, 3 января, отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска по предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.

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