Дело по убийству Бузины начнут рассматривать 9 февраля

Судебное заседание начнется в 11 часов утра в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в пятницу утром, 5 января, на портале Судебная власть Украины.

Согласно сообщению, дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой.

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве. По делу были задержаны два человека, на данный момент подозреваемые освобождены из-под стражи.

Как сообщал УРА-Информ, журналиста предположительно убили из пистолета Макарова. По словам главы киевской милиции, дело об убийстве журналиста Бузины уже было передано прокуратуре.