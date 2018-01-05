08:15 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183430:Polishuk

Дело по убийству Бузины начнут рассматривать 9 февраля

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля.

Дело по убийству Бузины начнут рассматривать 9 февраля

Судебное заседание начнется в 11 часов утра в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в пятницу утром, 5 января, на портале Судебная власть Украины.

Согласно сообщению, дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой.

Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве. По делу были задержаны два человека, на данный момент подозреваемые освобождены из-под стражи.

Как сообщал УРА-Информ, журналиста предположительно убили из пистолета Макарова. По словам главы киевской милиции, дело об убийстве журналиста Бузины уже было передано прокуратуре.

Поделиться
Читайте также:
 
В пятницу Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Иране Вулкан на Ключевской выбросил шлейф пепла На юге штата Нью-Йорк из-за снегопада вввели чрезвычайное положение Климкин договорился о встрече в ближайшее время со своим коллегой из Норвегии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив