12 традиционных постных блюд на Святой вечер - ФОТО

Редакция УРА-Информ предлагает более подробно ознакомится с рецептами из 12 блюд на Святвечер.

- Кутя

Традиционную кутью готовят из пшеницы, хотя в старину ее делали также из ячменя и даже ржи. У современных хозяек все большую популярность приобретает кутья рождественская из риса.

Важный ингредиент кути мед или сыта – это мед, разведенный водой. Позднее в блюдо также стали добавлять маковое молочко, приготовленное из перетертого запаренного мака. Самый смак добавляют куте орехи, изюм и сухофрукты.

- Винегрет

Традиционно винегрет готовится из вареных картошки, свеклы, моркови и фасоли. Также кладут сырыми лук и петрушку. Добавляют в блюдо маринованные или соленые огурцы.

Овощи лучше всего нарезать кубиками, а заправить растительным маслом.

Третьим главным блюдом Рождества является постный борщ. Можно приготовить его с грибами или с рыбой. Борщ можно заменить капустняком (густой суп из кислой капусты с грибами) или овощным рагу без мяса.

- Вареники с картошкой

Тесто для вареников лучше приготовить из пшеничной муки грубого помола. Она богата витаминами В и Е и лучше усваивается организмом, чем мука высшего сорта. Кроме того, в ней содержится пектин и клетчатка.

Начинка для вареников — картофель, сваренный в мундире. Можно добавить в картофель жареные белые грибы и лук.

Кстати, вареники можно не только сделать с картошкой. Еще можно их начинить капустой, вишнями и даже маком.

- Голубцы

Постные голубцы готовятся не с мясом, а с грибами и пшеном. Стоит добавить притушенные морковку и лук. Далее это блюдо готовится как обычно.

- Рыба обязательно должна быть на праздничном столе в Сочельник, так как это один из символов Иисуса Христа. Это может быть как селедка ломтиками с луком в подсолнечном масле, так и просто жаренная речная рыба. Даже бутерброды с рыбой приветсвуются.

Узвар

Это компот из сухофруктов, раньше он был одним из самых распространенных традиционных напитков. Готовят из сушеных фруктов и ягод: вишни, яблок, груш, абрикосов и других.

- Грибы. Грибы могут быть как одним из блюд (маринованные или жареные), так и быть наполнением к какому-то блюду.

- Хлеб. Желательно круглый, так как он символизирует смерть и воскрешение. Можно заменить сладким круглым калачем.

- Маринованные овощи: огурцы, помидоры. Квашенная капуста

Примечательно, что в некоторых местностях готовили и 17 разных блюд.. Однака все же на этьот праздник именно двенадцать блюд принято готовить: во-первых, по числу апостолов, которые принимали участие в тайной вечере; во-вторых, по количеству месяцев в году. Кроме того, постный стол на Святвечер можно было объяснить и тем, что древние славяне приносили в этот день бескровную жертву богу урожая, и ни одно животное не должно было пострадать.