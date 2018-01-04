Во Львовской в реку пролилась нефть

Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, пятна выявлены около трех часов дня во вторник, 2 января, на расстоянии 200 метро вниз по течению от Борислава. В департаменте также отметили, ссылаясь на данные "Львовского управления водных ресурсов", обстоятельства утечки выясняются.

Вместе с тем по предварительным данным загрязнение вызывают старые австрийские нефтяные ямы в лесу на территории Попелевского сельского совета Дрогобычского района. При этом в ведомстве заверили, что на зеркале реки Тысменица в районе гидропоста визуально масляные пятна не наблюдаются.

Было прекращено забор воды из водозабора "Репное", вода из которого подается в город Борислав, - отметили в департаменте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Карпатах спасатели обнаружили сошедшую мокрую лавину. Ее обнаружили в среду, 3 января.

При этом во время обследования лавинных очагов выявлено объем лавины в 12 500 кубических метров с северо-восточной экспозиции горы Темнатик в Закарпатской области.