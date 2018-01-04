В Нью-Йорке бушует снежная буря, все школы города закрыты на один день

Местные власти приняли такое решение из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город. Как заявил мэр города Билл Де Блазио, сегодня все школы работать не будут.

Вместе с тем Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов Америки сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье Штатов ожидаются снегопады, снежные бури и необычно низкие температуры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе Франции бушует шторм " Элеонора". По состоянию на утро четверга, 4 января, стихия нанесла значительный ущерб и привел к гибели одного человека.

Как сообщает Le Figaro, во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.