В МВД рассказали о новых правилах дорожного движения с 1 января – ФОТО

В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений и изменение порядка выдачи водительских прав.

Так, первое удостоверение, будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное, если водитель за этот время совершит не более трех нарушений.

Также МВД предлагает повысить штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч до 3 400 гривен (сейчас 510 гривен). А за оставление места ДТП предлагается штраф 3 400 гривен и возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Кроме того, в 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление авто без соответствующего права до 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что Украина осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики за последнее время.