10:59 04.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183359:Polishuk

В Харьковской области задержан сотрудник ГФС за взятку

Полиция Харьковской области задержала служащий главного управления Государственной фискальной службы в регионе.

В Харьковской области задержан сотрудник ГФС за взятку

Чиновник попался на взятки 250 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, задержанный требовал деньги от директора предприятия внешнеэкономической деятельности за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия.

Он был задержан во время получение денег. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства вымогательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правоохранители в среду, 3 января, задержали капитана полиции. Его заподозрили в вымогательстве. Как сообщает пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, полицейский требовал 1,3 тысяч долларов взятки у виновника дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.

Поделиться
Читайте также:
 
В России сгорела обувная фабрика, погибли десять китайцев - ФОТО Министры Украины и Германии отменили поездку на Донбасс Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Украинец стал первой ракеткой мира в настольном теннисе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив