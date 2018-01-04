В Харьковской области задержан сотрудник ГФС за взятку

Чиновник попался на взятки 250 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, задержанный требовал деньги от директора предприятия внешнеэкономической деятельности за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия.

Он был задержан во время получение денег. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства вымогательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правоохранители в среду, 3 января, задержали капитана полиции. Его заподозрили в вымогательстве. Как сообщает пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, полицейский требовал 1,3 тысяч долларов взятки у виновника дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.