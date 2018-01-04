В четверг в Украине дожди с мокрым снегом

Ночью в западных, днем в центральных областях местами умеренные осадки. В южной части страны местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура в течение суток будет в районе 1-6 градусов тепла.

В Киеве сегодня небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем удержится на уровне 3-5 теплых градусов.

На западе Украины ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем составить 0-6 градусов со знаком плюс.

На севере страны в четверг небольшой дождь, в Черниговской и Сумской областях с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем составит 1-6 градусов тепла.

В центре Украины ночью и днем дождь. Температура воздуха ночью и днем удержится в пределах 0-6 теплых градусов.

На востоке страны сегодня небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

На юге Украины небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0-6 теплых градусов. Днем потеплеет до 4-9 градусов.

В Крыму небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

Народный прогноз: 4 января отмечается день Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.