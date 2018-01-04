В Британии выпустили марки в честь "Игры престолов" - ФОТО

В Великобритании Королевская почта выпустила коллекцию марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов".
Как пишет издание Sky News, на марках изображены герои саги.
Отмечается, что стоимость всей коллекции марок составляет 99 фунтов стерлингов, это почти 134 долларов.
В продажу марки должны поступить в конце января этого года. Заказы уже сейчас доступны на официальном сайте Королевской почты.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", британская актриса Эмилия Кларк, известная ролью Дейенерис Таргариен в сериал "Игра престолов", поделилась, как справлялась с ролью сильной женщины. Кларк призналась, что именно эта раль дала возможность прочувствовать, как это – быть женщиной, которая борется с неравенством и ненавистью. Артистка также отметила, что создатели шоу стараются максимально ограничить доступную информацию о последнем сезоне.