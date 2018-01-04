03:00 04.01.2018 | Общество | Новости
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В Британии выпустили марки в честь "Игры престолов" - ФОТО

В Великобритании Королевская почта выпустила коллекцию марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов".

В Британии выпустили марки в честь

Как пишет издание Sky News, на марках изображены герои саги.

Отмечается, что стоимость всей коллекции марок составляет 99 фунтов стерлингов, это почти 134 долларов.

В продажу марки должны поступить в конце января этого года. Заказы уже сейчас доступны на официальном сайте Королевской почты.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", британская актриса Эмилия Кларк, известная ролью Дейенерис Таргариен в сериал "Игра престолов", поделилась, как справлялась с ролью сильной женщины. Кларк призналась, что именно эта раль дала возможность прочувствовать, как это – быть женщиной, которая борется с неравенством и ненавистью. Артистка также отметила, что создатели шоу стараются максимально ограничить доступную информацию о последнем сезоне.

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