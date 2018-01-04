Укрзализныця на Рождество назначила дополнительный поезд

Он будет направлен на запад. Как сообщает пресс-служба ведомства, для обеспечения перевозки пассажиров во время праздников на 8 января запущен дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити из Киева в Тернополь.

Так, поезд №747/748 отправится из Киева в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25, а в обратном направлении - 9 января в 04:04 и прибудет в столицу в 09:58.

Поезд будет делать остановки на станциях: Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Деражня, Хмельницкий и Волочиск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на время новогодних и рождественских праздников " Укрзализныця" открыла продажу на 36 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. Традиционно самым популярным зимним направлением является Львов, Закарпатья и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны.