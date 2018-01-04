Суд продлил арест полковнику Безъязыкову до 11 февраля

Таким образом, подозреваемый будет находится под стражей до 11 февраля включительно. Об этом сообщил его адвокат Виталий Титич. При этом он напомним, что 14 декабря суд уже продлевал арест его подзащитному.

Суд, по моему мнению, совершил, как минимум, нарушение прав человека, которое тянет на дисциплинарное взыскание, - уверен Титич, добавив, что на данный момент Безъязыков находится под стражей в СИЗО в Киеве.

Напомним, в декабря 2016 года Служба безопасности Украины предъявила бывшему пленному, полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову подозрение в совершении государственной измены.

1 сентября 2017 года Генеральная прокуратура Украины объявила в суде обвинительный акт полковнику Безъязыкову.

Как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратура обвинила его в государственной измене, а также в участии в террористической организации.

В обвинительном акте отмечается, что Безъязыков в период с 25 августа 2014 по 27 мая 2015 года, находясь на неподконтрольной украинской власти территории, занимал должность так называемого "заместителя начальника разведывательного управления ДНР", занимался сбором разведывательной информации о передвижении украинских военных подразделений и участвовал в проведении информационных операций по дискредитации ВСУ.