Суд намерен поднять вопрос дисциплинарной ответственности адвокатов Януковича

Суд поднял вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов объединения "Авер Лекс" Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей.

Соответствующее решение было принято на заседании 20 декабря 2017 года, однако опубликовано 3 января. При этом с заявлением обратился Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

В нем, в частности, сказано, что адвокаты и объединение "Авер Лекс" "систематически предпринимают меры, направленные на затягивание рассмотрение ходатайства".

Напомним, 20 декабря 2017 года адвокаты Януковича в очередной раз не прибыли на заседание, и прокурор инициировал вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В этот же день было принято решение заменить бесплатного защитника другим. Судом были тогда назначены заседания на 21, 22, 27, 28 и 29 декабря.

При этом следующий назначенный бесплатный адвокат также не являлся на заседания 27 и 28 декабря. В связи с этим суд удовлетворил ходатайства прокурора об отводе этого защитника и поручил центру правовой помощи назначить нового.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в четверг, 28 декабря, перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10 января 2018 года.