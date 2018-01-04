01:00 04.01.2018 | Общество | Новости
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"Шведская Барби" пережила более ста операций - ФОТО

Сеть взорвало фото "шведской Барби" - девушки по имени Пикси Фокс, которая потратила целое состояние, чтобы походить на куклу.

Как сообщает издание News.com, она пережила более сотни операций и вставила глазные имплантаты ради "зеленых мультяшных" глаз. А также удалила шесть ребер ради внешности своей мечты.

На Instagram-странице девушки к настоящему моменту насчитывает свыше 470 тысяч подписчиков. В своем аккаунте женщина демонстрирует совершенную, по ее мнению внешность,  позируя в откровенных нарядах.

Пикси призналась, что с самого детства мечтала походить на мультипликационных персонажей. А когда слышит это от людей, то признается, что для нее это - лучший комплимент.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", жительница Ирана Сахар Табар прославилась необычной внешностью, которую она приобрела в попытке стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли.

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