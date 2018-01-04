23:47 04.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала главу Новониколаевской РГА и председателя райсовета

Сотрудники прокуратуры Запорожской области в четверг, 4 января, задержали главу Новониколаевской районной государственной администрации и Новониколаевского районного совета Запорожской области.

Полиция задержала главу Новониколаевской РГА и председателя райсовета

Чиновники организовали схему по вымогательству взяток. Как сообщает на своей страничке в социальной сети пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сегодня следователями прокуратуры области в своих рабочих кабинетах задержаны чиновники, которые требовали от физического лица - предпринимателя и получили неправомерную выгоду в размере 27 тысяч гривен.

За эти деньги они обещать решить вопрос выделения земельных участков на территории района общей площадью 20 гектаров под ведение сельскохозяйственного товарного производства, с последующим заключением соглашения о его пользовании сроком на 15 лет.

У задержанных провели обыски во время которых обнаружена и изъята часть ранее оговоренной взятки в размере семи тысяч гривен.

В настоящее время проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины задокументировали факт получения взятка. Заместитель военного комиссара - начальником отдела Белгород-Днестровского объединенного городского военного комиссариата попался при получении тысячи долларов неправомерной выгоды.

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