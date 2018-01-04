10:21 04.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за вспышки гепатита в Николаеве проверяют всех продавцов воды на разлив

Власти Николаева приняли решение проверить всех продавцов питьевой воды на разлив из-за вспышки гепатита А. Об этом сообщил замглавы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.

Из-за вспышки гепатита в Николаеве проверяют всех продавцов воды на разлив

Как отметил чиновник, все пробы питьевой воды из пунктов разлива питьевой воды направлены на анализ в лабораторный центр. Там проведут исследование на соответствие физико-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям.

Также продолжатся проверки и обследования пунктов продажи воды на соответствие нормам санитарного законодательства.

Госпотребслужба проверит всех субъектов хозяйствования, которые занимаются продажей питьевой воды на разлив.

В следствии также будут проверят условия оказания медицинской помощи в областной и детской инфекционных больницах, чтобы предотвратить меры профилактики заболеваемости гепатитом А во всех районах Николаевской области.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за последнюю неделю по всей Японии зафиксировано более 500 пациентов с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром. Такое заболевание было зафиксировано у 525 граждан страны, среди которых оказались 66 жителей Токио. Разносчиком заболевания стал стрептококк группы А, получивший название "плотоядная бактерия".

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