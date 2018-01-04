Ирина Геращенко назвала приоритеты "Минска" на 2018 год

Об этом в четверг, 4 января, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она также заверила, что украинская сторона приложит все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее.

Украина готова в этом вопросе к серьезным компромиссам. Надеемся, что позитив первой волны освобождения, важный и для всех участников Минских групп, и для нормандского формата, будет способствовать и ускорит вторую волну, - заявила Геращенко, добавив, что к поискам пропавших планируют привлечь Международный комитет Красного Креста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на пятницу, 5 января, запланирована встреча, которая будет посвящена новому этапу обмена пленными между Украиной и незаконными вооруженными формированиями.