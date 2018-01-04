"Бош Авто Сервис"— СТО для вашего автомобиля

Они не находят себе места, пока не приведут свое транспортное средство в полностью исправное состояние. Чтобы каждый раз не искать новых мастеров-одиночек и не экспериментировать в надежде найти качественный сервис, лучше обратиться в сеть сертифицированных станций с почти столетней историей. На СТО "Бош" мастера с большим опытом берутся за работу любой сложности.

Какие услуги предоставляют СТО сети BoschCarService

По всему миру насчитывается более 16 500 сервисных центров сети "Бош Автосервис", которые предлагают услуги и операции по ремонту, диагностике и настройке автомобилей всех марок и возрастов.

Не самым сложным и дорогостоящим, но наиболее важным видом обслуживания является регламентное ТО. Оно призвано обслужить автомобиль согласно регламенту завода-производителя, заменить технические жидкости и другие расходники, проверить состояние основных узлов и агрегатов. На станциях также диагностируют, считывают и исправляют ошибки сложной электроники. Профессиональные тестеры позволяют не только выявить неисправностьв краткие сроки, но и подсказывают оптимальные пути решения.

Настроить сложные светодиодные и ксеноновые системы освещения также можно на станциях "Бош". Ремонт силового агрегата, трансмиссии, узлов и деталей подвески, тормозной системы уже стали традиционными сильными сторонами многих сервисных станций сети. Кроме этого, мастера на высоком уровне выполняют ремонт, диагностику и чистку климатических установок, заправку хладагентом кондиционеров и прочее.

Преимущества обслуживания автомобиля на станции "Бош Авто Сервис"

За 96 лет работы сеть СТО BoschCarService выработала большой список своих ключевых особенностей, которыми не могут похвастаться другие мастерские и станции техобслуживания. В любой из точек сети вам помогут решить возникший технический вопрос — от легкого тюнинга до ремонта мотора или коробки передач. СТО Bosch отличаются также своей универсальностью: они готовы принять для ремонта автомобили любой марки и модели.

В большинстве случаев вам не придется искать необходимые запасные части по разным концам города, на станциях вам предложат фирменные детали, произведенные по всем нормам автомобильного бренда и с соблюдением стандартов качества. Дело в том, что Bosch поставляет узлы и агрегаты на конвейерную сборку многим автопроизводителям.Индивидуальный подход к каждому отдельному случаю и демократичные цены не дадут клиенту повода сомневаться в правильном соотношении таких важных понятий, как "цена–качество".

Весь персонал технических станций проходит регулярное онлайн- и офлайн-обучение у украинских и зарубежных инструкторов, периодически подтверждает свои знания независимым тестированием. В Украине работает три учебных центра компании — в Харькове, Одессе и Львове, главный учебный центр размещен в Киеве. На их базе проходят всеукраинские соревнования мастеров по определению неисправностей, качественному и оперативному ремонту.