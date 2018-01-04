17:36 04.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 500 участников АТО были амнистированы в 2017 году

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что в прошлом году было амнистировано около 532 осужденных участников антитеррористической операции на Донбассе.

Более 500 участников АТО были амнистированы в 2017 году

Соответствующие заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Так, благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 07 декабря 2017 положение закона применено к 532 людям. В частности, некоторым во время поддержания публичного обвинения в судах – в отношении 452 человек, при осуществлении надзора за исполнением наказаний – к 80 людям.

Кстати, совсем недавно представители СМИ поведали о том, что в прошлом году амнистировали 587 участников АТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки боевики 31 раз нарушали режим тишины. В результате нашим бойцам пришлось открывать ответный огонь 22 раза из стрелкового оружия, которое не запрещено Минскими договоренностями.

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