05:00 04.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Молдаванин пытался вывезти из Украины более сотни старинных монет - ФОТО

Пограничники в среду, 3 января, на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области задержали гражданина Молдовы.

Молдаванин пытался вывезти из Украины более сотни старинных монет - ФОТО

Мужчина пытался вывести из Украины 123 старинные монеты времен Речи Посполитой. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, сегодня ночью в автомобиле "Toyota Prado" молдавской регистрации во время таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники были обнаружены старинные предметы.

Они находились в кармане брюк 44-летнего водителя гражданина Молдовы.

Всего было выявлено 123 старинные монеты, из которых - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком. Все монеты изъяты и отправлены на экспертизу для установления из подлинности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на пункте пропуска "Малый Березный" пограничники задержали гражданина Украины, который пытался вывезти за границу табачные изделия. Он следовал в Словакию на автомобиле "Фольксваген" со словацкими номерами.

Как сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда, мужчина сознательно выбрал полосу движения с упрощенным погранично-таможенным контролем.

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