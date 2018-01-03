Житель Запорожья обогревает дом пивными жестянками

Об этом сообщает издание ztv.zp.ua.

По словам мужчины, на один коллектор было потрачено приблизительно 240 пивных банок. В данный момент у него уже есть три коллектора, который каждый площадью по три квадратных метра.

"Зимой температура в доме держится на уровне 22 градусов и выше. Общая стоимость такой батареи — до 2 тыс. грн", - отмети Олег.

Примечательно, что от солнечных панелей в доме работают холодильник, хлебопечь, телевизор, ноутбук и вся остальная техника. При этом летом производство электроэнергии достигает 250 киловатт. В будущем мужчина планирует сделать еще несколько коллекторов. В частности, они будут обогревать в доме и пол, а еще — водонагреватель от солнца и мельницуу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в отопительном сезоне 2017/2018 гг. схема расчета стоимости отопления для домов без счетчиков отличается от пришлого сезона.