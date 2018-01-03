01:00 03.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За первые сутки нового года на пожарах погибли 16 человек

В Украине в первый день нового года, понедельник, 1 января, при бытовых пожарах погибли 16 человек.

За первые сутки нового года на пожарах погибли 16 человек

При этом еще четверо получили травмы. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, показатели травмированных и спасенных украинцев с начала года составляют четыре и семь человек соответственно.

Спасатели отмечают, что количество бытовых пожаров в этот день выросло почти в два раза и достигло 110 случаев. В частности возгорания были зафиксированы в Хмельницкой, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой областях и в городе Киеве.

При этом основной причиной несчастий в ГосЧС назвали небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

Впереди Рождественских праздников спасатели призывают граждан неуклонно соблюдать противопожарные нормы в помещениях.

В этот период необходимо с особым вниманием и ответственностью пользоваться свечами, печным и газовым отоплением, а также обязательно следить за состоянием электросети, - просят в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт".

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