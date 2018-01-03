За первые сутки нового года на пожарах погибли 16 человек

При этом еще четверо получили травмы. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, показатели травмированных и спасенных украинцев с начала года составляют четыре и семь человек соответственно.

Спасатели отмечают, что количество бытовых пожаров в этот день выросло почти в два раза и достигло 110 случаев. В частности возгорания были зафиксированы в Хмельницкой, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой областях и в городе Киеве.

При этом основной причиной несчастий в ГосЧС назвали небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

Впереди Рождественских праздников спасатели призывают граждан неуклонно соблюдать противопожарные нормы в помещениях.

В этот период необходимо с особым вниманием и ответственностью пользоваться свечами, печным и газовым отоплением, а также обязательно следить за состоянием электросети, - просят в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт".