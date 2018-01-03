За новогодние праздники из-за пиротехники три человека травмированы

При этом среди пострадавших есть двое детей. Как сообщает во вторник, 2 января, пресс-служба Национальной полиции, в Каховке у девятилетнего мальчика из-за травмы врачи ампутировали пальцы.

Такая же трагедия произошло в городе Самбор. Тут пальцы рук ампутировали 37-летнему жителю. У пятилетнего мальчика из Генического района травмирован глаз.

Все пострадавшие находятся в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествий, - пояснили в полиции.

При этом в обоих случаях травмирования детей их родители в полицию не обращались. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства получения ранений малышами.

Правоохранители также призывают людей соблюдать основные правила приобретения и использования пиротехники и ни в коем случае не давать такие изделия детям, а также напоминают, что пиротехнические изделия могут стать причиной травм и ожогов, напугать ребенка и ухудшить его слух.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Национальной полиции заявили, что в целом праздничные мероприятия в Украине в новогоднюю ночь прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.