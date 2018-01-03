Во вторник на Донбассе двое военнослужащих ранены - ВИДЕО

В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, российские оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских сил и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении. Так возле Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики применили против украинских воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.

Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 1 января, в зоне проведения антитеррористической операции боевики пять раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.