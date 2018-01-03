В Украине в среду сохранится тепло, местами дожди и мокрый снег

Вместе с тем местами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью в западной части страны дождь, в Карпатах с мокрым снегом, днем в северных, Закарпатской, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-3 теплых градусов. Днем потеплеет до 3-5 градусов.

В западных областях ночью дождь, днем без существенных осадков, во Львовской и Закарпатской областях - небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 1-7 градусов.

В северных областях ночью без существенных осадков, в Житомирской области дождь, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градусов мороза 4 градусов тепла. Днем потеплеет до 1-7 градусов.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градусов мороза 4 градусов тепла. Днем потеплеет до 2-7 градусов.

В восточных без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза 3 градусов тепла. Днем потеплеет до 1-6 градусов.

В южных областях осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью составить 0-6 градусов. Днем воздух прогреется до 3-10 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов во зраком плюс. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

Народный прогноз: По астрономическому календарю 3 января Земля находится в перигелии - она отстоит на наименьшем расстоянии от Солнца. Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь. Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель. Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.