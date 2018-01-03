В Украине испытали новый ракетный комплекс - ВИДЕО
Прошли испытания двигателя для ракет нового тактического комплекса Гром-2, которые разработаны для поражения одиночных и групповых стационарных целей.
Об этом сообщил Украинский милитарный портал.
Отмечается, что испытания двигателей прошли успешно, сам комплекс готов уже к новым полевым испытаниям.
Моноблочная схема комплекса использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу. Гром-2 разработан для работы на дальностях от 50 до 280 км.
Ракеты могут управляться двумя типами систем навигации: радиолокационным и оптико-электронным.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в амерканском штате Гавайи военные провели испытания новой системы оповещения об возможной ядерной атаке. Подобные технологии США вынуждено применять в связи с реально существующей угрозой ядерного удара со стороны Пхеньяна, которые двумя днями ранее провели очередное испытание в Тихом океане.