10:21 03.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине испытали новый ракетный комплекс - ВИДЕО

Прошли испытания двигателя для ракет нового тактического комплекса Гром-2, которые разработаны для поражения одиночных и групповых стационарных целей.

В Украине испытали новый ракетный комплекс - ВИДЕО

Об этом сообщил Украинский милитарный портал.

Отмечается, что испытания двигателей прошли успешно, сам комплекс готов уже к новым полевым испытаниям.

Моноблочная схема комплекса использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу. Гром-2 разработан для работы на дальностях от 50 до 280 км.

Ракеты могут управляться двумя типами систем навигации: радиолокационным и оптико-электронным.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в амерканском штате Гавайи военные провели испытания новой системы оповещения об возможной ядерной атаке. Подобные технологии США вынуждено применять в связи с реально существующей угрозой ядерного удара со стороны Пхеньяна, которые двумя днями ранее провели очередное испытание в Тихом океане.

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