14:22 03.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Хмельницком пьяный водитель устроил "дискотеку" перед полицией на капоте - ФОТО

Хмельницкая полиция остановила водителя автомобиля ВАЗ 2101 за неадекватное поведение на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В Хмельницком пьяный водитель устроил

Как оказалось, причиной такого повеления является - алкогольное опьянение. При этом у водителя не было документов на авто.

После прохождения теста с помощью прибора Драгер, выяснилось, что показатель в 1,29 промилле превышает допустимую норму в шесть раз. На нарушителя автомобиля был составлен админпротокол.

В свою очередь, водитель ВАЗа протестуя против таких действий со стороны правоохранительных органов, залез на капот своей машины и начал танцевать.

Позже автомобиль нарушителя таки погрузили на эвакуатор, и доставили на штрафплощадку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице  водитель автомобиля Skoda Fabia въехал в торговый киоск, в результате чего сбил трехлетнюю девочку. Ребенок находился вместе с мамой возле магазина.

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