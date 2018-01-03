В Хмельницком пьяный водитель устроил "дискотеку" перед полицией на капоте - ФОТО

Как оказалось, причиной такого повеления является - алкогольное опьянение. При этом у водителя не было документов на авто.

После прохождения теста с помощью прибора Драгер, выяснилось, что показатель в 1,29 промилле превышает допустимую норму в шесть раз. На нарушителя автомобиля был составлен админпротокол.

В свою очередь, водитель ВАЗа протестуя против таких действий со стороны правоохранительных органов, залез на капот своей машины и начал танцевать.

Позже автомобиль нарушителя таки погрузили на эвакуатор, и доставили на штрафплощадку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице водитель автомобиля Skoda Fabia въехал в торговый киоск, в результате чего сбил трехлетнюю девочку. Ребенок находился вместе с мамой возле магазина.