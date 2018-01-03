13:15 03.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183293:Polishuk

Суд перенес рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили на 11 января

Апелляционный суд города Киева в среду, 3 января, перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда об отказе в домашнем аресте Михаила Саакашвили.

Суд перенес рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили на 11 января

Следующее заседание состоится 11 января 2018 года. Соответствующее решение было оглашено на заседании и оно связано с тем, что семь депутатов заявили о готовности взять его на поруки, но не все они прибыли в суд.

Напомним, 5 декабря Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко 0,5 миллионов долларов на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов.

Как сообщал УРА-Информ, 11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили на время проведения расследования. Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

Поделиться
Читайте также:
 
Известная светская львица сообщила о своей помолвке Запад должен воспользоваться шансом изменить Иран "Динамо" вскоре может объявить о подписании Ротаня Под амнистию попали почти 600 участников АТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив