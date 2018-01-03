20:05 03.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отказал Саакашвили в предоставлении статуса беженца

Окружной административный суд города Киева в среду, 3 января, отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска по предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.

Суд отказал Саакашвили в предоставлении статуса беженца

Такое решение огласила судья Татьяна Скочок. По ее словам, иска к Государственной миграционной службе отклонен полностью.

В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Саакашвили заявила о бездействии госорганов в предоставлении ему статуса беженца.

В ходе судебного заседания, адвокаты политика предоставили суду дополнительные документы, свидетельствующие об угрозе их подзащитному в случае его депортации в Грузию, где против него также открыты дела.

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