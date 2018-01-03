Суд отказал Саакашвили в предоставлении статуса беженца

Такое решение огласила судья Татьяна Скочок. По ее словам, иска к Государственной миграционной службе отклонен полностью.

В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Саакашвили заявила о бездействии госорганов в предоставлении ему статуса беженца.

В ходе судебного заседания, адвокаты политика предоставили суду дополнительные документы, свидетельствующие об угрозе их подзащитному в случае его депортации в Грузию, где против него также открыты дела.