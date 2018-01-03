Реставрация ванн от профессионалов

Если чугунное или металлическое изделие восстанавливалось уже неоднократно, то лучше его заменить. Это же касается акриловых купален. В том случае, если потрескалась эмаль, или на поверхности появились несмываемые пятна, реставрация ванн решит все проблемы.

Восстановление ванн выбирают ещё за то, что это недорогой способ вернуть изделию привлекательный внешний вид или вовсе изменить его, перекрасив в другой цвет.

Несмотря на то, что реставрация чугунной ванны кажется делом простым, всё же браться за него, не имея нужного опыта, не стоит. Новичок вряд ли сможет правильно выполнить все необходимые действия, тем более если речь идёт о работе с жидким акрилом.

Таким образом можно выполнить косметический ремонт металлической ванны или чугунной. Преимуществами акрилового покрытия является его прочность, гладкость и лёгкость в уходе. А прослужит обновлённое изделие ещё как минимум пятнадцать лет.

Бюджетным методом считается реставрация чугунных ванн путём эмалировки. Специально для этого производители предлагают эпоксидные и акриловые эмали. Они имеют несколько иную

структуру, чем обычные малярные краски, так как предназначены для частого взаимодействия с водой.

Реставрация ванн Vanna-servis не обязательно выполняется при ремонте всего помещения. Вы можете обновить свою сантехнику в любое время. Для этого её не надо будет куда-то отвозить, передвигать или даже демонтировать плитку вокруг. Наши мастера работают в таких городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Луцк, Ровно, Николаев, Херсоне, Житомир, Хмельницкий, Чернигов, Сумы, Кировоград, Полтава. Они на месте сделают всё, чтобы Ваша видавшая виды ванна ничем не уступала новой. А если Вы не знаете, какой метод лучше подойдёт для устранения существующих проблем, мастера дадут консультацию и подскажут оптимальное решение.

Цена реставрации ванн рассчитывается с учётом цены расходных материалов и общей сложности работ. Посчитать, сколько стоит эмалирование ванн, специалисты смогут после того, как оценят состояние изделия. В некоторых случаях требуются дополнительные действия, например, шпаклёвка крупных сколов или замена сливной системы. Всё это влияет на конечную стоимость.