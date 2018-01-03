Полиция задержала своего сотрудника за взятку

Его заподозрили в вымогательстве. Как сообщает пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, полицейский требовал 1,3 тысяч долларов взятки у виновника дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.

Сейчас военная прокуратура начала расследование уголовного дела по факту вымогательства старшим следователем Следственного управления Главного управления Национальной полиции капитаном полиции у обвиняемого в совершении аварии, взятки за закрытие дела в отношении последнего и возвращении автомобиля нарушителя со штрафной площадки.

Сегодня во время получения части неправомерной выгоды в размере тысячи долларов капитан полиции задержан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области полиция и военная прокуратура задержали директора общества с ограниченной ответственностью. Женщина попалась во время получения оговоренной суммы взятки в размере 45 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за эти деньги директор пообещала вернуть конфискованный товар.