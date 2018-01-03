13:59 03.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Очередной обмен пленными состоится в январе-феврале, - Тука

Следующий обмен пленными на Донбассе может состояться в январе-феврале.

Очередной обмен пленными состоится в январе-феврале, - Тука

На данный момент на территории Луганской области не подконтрольной украинским властям осуждены 1 407 граждан Украины, которые там проживают. Об этом в среду утром, 3 января, в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

При этом по его словам, он считает, что данный вопрос нужно поднимать на международный уровень, так как граждане Украины должны отвечать исключительно по украинскому законодательству.

Напомним, первая встреча в Минске по новому обмену пленными состоится 10 января.

Как сообщал УРА-Информ, 27 декабря 73 заложника были освобождены из плена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что новые переговоры по вопросу обмена заложниками могут пройти уже в ближайшее время и с большой долей вероятности завершиться успешно.

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