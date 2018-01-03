Накануне Рождества правоохранители проверят культовые сооружения - ФОТО

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что его ведомство перед Рождеством будет проверять культовые сооружения и места массового скопления граждан.
Соответствующие заявление украинский министр сделал во время селекторного совещания.
По словам Ярового, накануне праздника взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличия средств пожаротушения.
"Мы все знаем, как соседняя Россия может раскачивать ситуацию", - сообщил министр МВД.
Вместе с тем он подчеркнул необходимость максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", зимний пост накануне Рождества еще называют Филиппов, потому что начинается сразу после дня памяти Святого апостола Филиппа. Люди постятся, чтобы отблагодарить Бога за собранный урожай и подготовиться к празднику Рождества Христова.