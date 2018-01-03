На Львовщине задержан директор ООО

Женщина попалась во время получения оговоренной суммы взятки в размере 45 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, за эти деньги директор пообещала вернуть конфискованный товар.

Злоумышленница задержана согласно соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины. Суд уже избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 128 тысяч гривен залога.

Накануне правоохранители установили, что товар, изъятый сотрудниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины, направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию в общество с ограниченной ответственностью. Вместе с тем его директор самостоятельно принимала решения относительно дальнейшей судьбы товара.

При этом злоумышленница требовала вознаграждение за возврат конфискованного товара. Часть указанных средств предназначалась должностным лицам Львовской таможни Государственной фискальной службы за внесение ложных сведений в документы финансово-хозяйственной отчетности о фактическом уничтожении конфискованного товара.

Военная прокуратура Львовского гарнизона открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

На данный момент правоохранители устанавливают других лиц, причастных к распределению средств, полученных преступным путем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили и задержали очередного взяточника. На взятке попался директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, бывший председателя Львовской областной рады Орест Фурдичко. Вместе с ним задержан и его сообщник.