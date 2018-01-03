МИД рекомендует гражданам Украины в Иране избегать мест массового скопления

Как сообщила в среду, 3 января, Консульская служба МИД Украины, в настоящее время протестные акции распространились на иранские города Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Тебриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз.

Поэтому МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осмотрительность, избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий и мест религиозного культа, четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания.

При этом, как сказано с сообщении ведомства, если уж попали в чрезвычайную ситуацию, необходимо немедленно обращаться в посольство Украины в Иране или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины.

Напомним, демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Беспорядки, которые начались в ряде городов Ирана, привели, по данным иранского телевидения, к гибели 20 человек.

Как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни созовут экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по правам человека. Это связано с массовыми протестами в Иране.