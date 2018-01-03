Макгрегор заболел свиным гриппом - ФОТО

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Ирландский боец отметил, что уже пошел на поправку и удивился тому, как умудрился подхватить вирус, поскольку никогда не был в Австралии. Так, из-за болезни, Макгрегору пришлось пролежать два дня в постели.

К слову, в праздничные дни австралийская лихорадка стала настоящим бичом для всей Ирландии.

"Я оставлю эту лихорадку и другие плохие вещи в 2017 году. Но заберу с собой много хороших впечатлений, которые были у меня в этом году", - отметил боксер.

По словам местных медиков, это самая сложная ситуация за последние 50 лет. К примеру, на прошлой неделе заболело 1111 человек. Случаи заражения гриппом удвоились за неделю до Рождества. За год лихорадка унесла жизни более десяти человек, в данный момент госпитализировано 73 человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", показатель заболеваемости гриппом в столице ниже эпидемического порога на 30,2%.