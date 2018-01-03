06:00 03.01.2018 | Общество | Новости
100183235:roman

В США может исчезнуть эротический журнал Плейбой

Руководство журнала Playboy рассматривает возможность прекращения печатного издание "клубнички". Об этом передает The Daily Mail.

В США может исчезнуть эротический журнал Плейбой

Компания планирует сосредоточиться и начать перераспределение средст на более прибыльные и маржинальные проекты, например казино и ночные клубы, которые также принадлежат этому бренду. Компания утверждает, что большинство любителей эротики давно переместились в интернет, где разнообразие любвиобильного материала гораздо превосходит и по количеству, и по качеству. 

Разговоры о прекращении печати начались через два дня после смерти основателя журнала Хью Хефнера. Вместе с тем, большинство мужского населения считает, что вместе с печатным изданием исчезнит и тот дух 60-80 годов, когда журнал был на пике популярности, а его постеры висели практически на каждом рабочем месте, офисе, заводе, фирме. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее основатель журнала Playboy Хью Хефнер посмертно украсил обложку журнала, появившись на ней один, без сексуальных женщин, как прежде.

Поделиться
Читайте также:

  • Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли призвал освободить представителя СМИ, который был задержан в Беларуси по подозрению в шпионаже. 

  • Фигуристка, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович порадовала поклонников своего таланта, появившись на обложке апрельского номера журнала Playboy абсолютно обнаженной. По материалам : etoday.ru/2012/03/anna-semenovich-v-aprel-skom-p.php#more

  • "За последний год США столкнулись с серьезными вызовами в отношениях с Северной Кореей, Китаем и Россией и в своих усилиях по борьбе с международным терроризмом. Но американцев должны вдохновлять успехи, которых добились Госдепартамент и Агентство по международному развитию США в борьбе за мир и стабильность во всем мире", - пишет госсекретарь США Рекс Тиллерсон в статье для The New York Times.
 
В США может исчезнуть эротический журнал Плейбой Гройсман анонсировал новую волну ремонта украинских дорог Украинские чиновники начали процесс заполнения е-деклараций В Тегеране полиция проводит массовые аресты протестующих
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив