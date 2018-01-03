В США может исчезнуть эротический журнал Плейбой

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Разговоры о прекращении печати начались через два дня после смерти основателя журнала Хью Хефнера. Вместе с тем, большинство мужского населения считает, что вместе с печатным изданием исчезнит и тот дух 60-80 годов, когда журнал был на пике популярности, а его постеры висели практически на каждом рабочем месте, офисе, заводе, фирме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее основатель журнала Playboy Хью Хефнер посмертно украсил обложку журнала, появившись на ней один, без сексуальных женщин, как прежде.