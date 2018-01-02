За неисправные обогреватель и кондиционер перевозчиков будут штрафовать

Он предлагает штрафовать перевозчиков за неисправные обогреватель и кондиционер. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 2 января, на официальный сайт Верховной Рады Украины, перевозка пассажиров на автобусных городских, пригородных и междугородных маршрутах общего пользования без исправных в салоне кнопок требования остановки у каждого выхода, устройства обогрева, кондиционирования и термометра, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц, граждан-субъектов ведения предпринимательской деятельности в размере от восьмидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан

В пояснительной записке автор законопроекта отмечает, что часто автобусы ездят в ненадлежащем состоянии из-за отсутствия проверок, а перевозчики нарушают требования закона и условия договоров из-за несовершенной процедуры привлечения их к ответственности.

Принятие этого закона заполнит такой пробел и положит конец некачественным пассажирским перевозкам, - уверены авторы документа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов.