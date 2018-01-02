Во Франции бушует шторм "Кармен"

По данным компании, которая является оператором поставок электроэнергии в регионе, на данный момент без света находятся 4,6 тысяч домов в Бретани и пять тысяч - в Аквитании.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают 1,5 тысячи ремонтников.

Местные власти также сообщают, что в результате шторма несколько десятков зданий остались частично без крыш, более 60 человек были вынуждены временно покинуть свои дома. В муниципалитете Буэн разрушен 80-метровый парусник.

Французские власти предупредили о возможной стихии и жителей острова Корсика. Им советуют не выходить из дома, поскольку порывы ветра могут достигать 110-120 километров в час. Между островом и континентальной территории Франции ограничили сообщение морем.

В свою очередь метеорологи предупредили еще и жителей северных регионов, в частности Париж, о сильных ветрах и опасности получения травм из-за возможных "полетов" посторонних предметов и фрагментов зданий, оторванных ветром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах.