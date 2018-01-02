17:23 02.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине уже насчитывается 700 ОТГ

В Украине на данный момент сформированы 698 объединенных территориальных общин. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Facebook.

В Украине уже насчитывается 700 ОТГ

В уведомлении говорится, что 33 общины все еще ожидают проведения избирательного процесса и на сегодняшний день ЦИК уже готовит даты относительно назначения первых выборов. Сейчас в рамках программы децентрализации 30 процентов населения уже объединилось в ОТГ, а это шесть млн человек. Днепропетровская и Житомирская области лидеры по выполнению децентрализации. Еще 27 регионов начали процесс воссоединения в ОТО. 

Зубко отметил и работу правительства, которое помогло пролоббировать законы для облегчения процесса децентрализации в сотрудничестве с Минрегионом.

"Мы и далее будем продолжать реформировать и создавать власть на местах", - резюмирует вице премьер-министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 24 декабря в Украине прошли выборы в 51-ой территориальной объединенной общине.

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