В Украине уже насчитывается 700 ОТГ

В Украине на данный момент сформированы 698 объединенных территориальных общин. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Facebook.
В уведомлении говорится, что 33 общины все еще ожидают проведения избирательного процесса и на сегодняшний день ЦИК уже готовит даты относительно назначения первых выборов. Сейчас в рамках программы децентрализации 30 процентов населения уже объединилось в ОТГ, а это шесть млн человек. Днепропетровская и Житомирская области лидеры по выполнению децентрализации. Еще 27 регионов начали процесс воссоединения в ОТО.
Зубко отметил и работу правительства, которое помогло пролоббировать законы для облегчения процесса децентрализации в сотрудничестве с Минрегионом.
"Мы и далее будем продолжать реформировать и создавать власть на местах", - резюмирует вице премьер-министр.
Как сообщалось в "УРА-Информ", 24 декабря в Украине прошли выборы в 51-ой территориальной объединенной общине.