В Украине уже насчитывается 700 ОТГ

В уведомлении говорится, что 33 общины все еще ожидают проведения избирательного процесса и на сегодняшний день ЦИК уже готовит даты относительно назначения первых выборов. Сейчас в рамках программы децентрализации 30 процентов населения уже объединилось в ОТГ, а это шесть млн человек. Днепропетровская и Житомирская области лидеры по выполнению децентрализации. Еще 27 регионов начали процесс воссоединения в ОТО.

Зубко отметил и работу правительства, которое помогло пролоббировать законы для облегчения процесса децентрализации в сотрудничестве с Минрегионом.

"Мы и далее будем продолжать реформировать и создавать власть на местах", - резюмирует вице премьер-министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 24 декабря в Украине прошли выборы в 51-ой территориальной объединенной общине.