В Украине смастерили карандашную елку, - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины. В Доброславе горожане решили организовать перед Новым Годом специальную акцию для жителей города и детей.

Люди массово выкупили в магазинах все цветные карандаши, а все для того, чтобы установить рекорд Украины по созданию самой больной елки сделанной из карандашей. Для того, чтобы создать самую креативную в Украине елку необходимо было 24 000 штук.

Дети и взрослые бросились искать карандаши дома, так как оказалось, что в городе просто нет такого количества графитных карандашей.

Этот рекорд был зафиксирован в списке Национального реестра рекордов Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главная ёлка Украины, которая на протяжении всех Новогодних праздников будет стоять на Софийской площади стала самым высоким деревом. Её высота – 33 метра. Новогоднюю красавицу задекорировали с 36 видов гирлянд из диодных лампочек.