08:59 02.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В первый день нового года на Донбассе обошлось без потерь - ВИДЕО

За прошедшие сутки понедельник, 1 января, в зоне проведения антитеррористической операции боевики пять раз нарушили режим тишины.

В первый день нового года на Донбассе обошлось без потерь - ВИДЕО

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, несмотря на "Новогоднее перемирие" противник продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины, используя, в частности, вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

Так, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На Донецком направлении самая большая огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополь противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного.

В районе Верхнеторецком оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Новым Годом и наступающим праздников Рождества.

 

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