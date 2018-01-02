В первый день нового года на Донбассе обошлось без потерь - ВИДЕО

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, несмотря на "Новогоднее перемирие" противник продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины, используя, в частности, вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

Так, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На Донецком направлении самая большая огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополь противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного.

В районе Верхнеторецком оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.