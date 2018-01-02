16:47 02.01.2018 | Политика | Новости
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В Эстонии в новогоднюю ночь не прозвучал гимн страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд просит у граждан страны прощение за отсутствие гимна государства в ее новогоднем обращении. 

В Эстонии в новогоднюю ночь не прозвучал гимн страны

Об этом передает ERR.

Новогодняя программа общественно-правового канала ETV транслировала речь эстонского президента в ночь на первое января, однако под конец ее слова гимн страны так и не прозвучал, что очень сильно обидело эстонцев, которые обратились с прошением к президенту, где просили объяснить подобные действия. Кальюлайд, в свою очередь заявила, что она даже не помышляла об отсутствии гимна, и что женщина не принимала никакого участия в составлении новогоднего эфира.

Президент добавила, что ее офис проинформировали об исполнении в новогоднюю ночь песни "Eestlane olen ja eestlaseks jддn...". Кальюлайд принесла искренние извинения перед эстонцами и пообещала, что в 2019 году лично будет составлять порядок эфира. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Эстония выступила против предоставления безвиза с ЕС для россиян.

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