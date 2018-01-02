14:57 02.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцы будут ездить на электрокарах, - Омелян

В первого января 2018 года украинцам не нужно будет выплачивать налог НДС при покупке электрокара. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Украинцы будут ездить на электрокарах, - Омелян

В уведомлении говорится, что подобный транспорт станет прекрасной альтернативой классическим дизельным автомобилям, особенно выбор такого авто будет влиять на улучшение экологической ситуации в стране. Министр также отмечает, что затраты на подзарядку такого транспорта практически нулевые, а время езды чуть менее отличается от традиционных автомобилей.  К примеру, владелец электрического Ниссан Лиф сможет сэкономить до 50 тыс гривен.

Последние несколько лет в Украине наблюдается увеличение спроса на электрокары, однако для этого необходимо продолжать создавать соответствующую инфраструктуру, и мы над этим будем работать, подчеркнул Омелян. Сейчас в Украине существует всего лишь 400 станций для подзарядки электрокаров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ЕБРР вновь предоставил кредиты для " Укрзализныци".

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