Украинцы будут ездить на электрокарах, - Омелян

В уведомлении говорится, что подобный транспорт станет прекрасной альтернативой классическим дизельным автомобилям, особенно выбор такого авто будет влиять на улучшение экологической ситуации в стране. Министр также отмечает, что затраты на подзарядку такого транспорта практически нулевые, а время езды чуть менее отличается от традиционных автомобилей. К примеру, владелец электрического Ниссан Лиф сможет сэкономить до 50 тыс гривен.

Последние несколько лет в Украине наблюдается увеличение спроса на электрокары, однако для этого необходимо продолжать создавать соответствующую инфраструктуру, и мы над этим будем работать, подчеркнул Омелян. Сейчас в Украине существует всего лишь 400 станций для подзарядки электрокаров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ЕБРР вновь предоставил кредиты для " Укрзализныци".