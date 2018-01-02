13:32 02.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский МИД Украины требует от Москвы информацию о задержании участника АТО

Министерство иностранных дел Украины требует от российского МИДа предоставить информацию с подтверждением факта задержания в Москве участника антитеррористической операции Олега Негоды.

Украинский МИД Украины требует от Москвы информацию о задержании участника АТО

МИД также требует разъяснить обстоятельства задержания. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, министерство просит сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания требует сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, а также указать место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца, - пояснил дипломат.

Напомним, Олег Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно

Как сообщал УРА-Информ, СМИ сообщили в российской столице неизвестные задержали участника антитеррористической операции на Донбассе Олега Негоду.

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